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لبنان

فاجعة هزّت صباح القبيات.. هذا ما حصل في أحد المنازل

Lebanon 24
03-01-2024 | 03:10
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عثر على المدعو طوني عوض جثة داخل منزله في بلدة القبيات - عكار ملطخاً بالدماء وقد تعرض للضرب بآلات حاده على رأسه .

وعلى الفور قد حضرت الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة التي لم تعرف اسبابها حتى الآن، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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