Advertisement

لبنان

اطلاق نار في طرابلس فجراً

Lebanon 24
03-01-2024 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1148023-638398739992589816.jpg
Doc-P-1148023-638398739992589816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه احد المقاهي في محلة الخناق - طرابلس وفروا الى جهة مجهولة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وبدأت تحقيقاتها بالحادث الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الساعة.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2024-01-03
05:59 | 2024-01-03
05:44 | 2024-01-03
05:38 | 2024-01-03
05:36 | 2024-01-03
05:35 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24