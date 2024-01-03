اطلاق نار في طرابلس فجراً

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اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه احد المقاهي في محلة الخناق - طرابلس وفروا الى جهة مجهولة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وبدأت تحقيقاتها بالحادث الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الساعة.