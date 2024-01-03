"اليونيفيل" عن اغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد!

قالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الوضع على الخط الأزرق بعد اغتيال صالح العاروري: "نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق. نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس".

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