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لبنان

يوم أمني مثمر في طرابلس... و8 مطلوبين أوقفتهم "المعلومات"

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:20
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم حفاظاً على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية وبخاصةٍ في محافظة الشمال، أعطيت الأوامر إلى قطعات شعبة المعلومات المختصّة لتكثيف دوريّاتها في مدينة طرابلس، والعمل على توقيف المطلوبين، والمشتبه بهم بكافة أنواع الجرائم.
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بتاريخ 29- 12- 2023، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت من توقيف ثمانية مشتبه بهم، على الشكل التالي:
 
 
-  م. ك. (مواليد عام 2000 فلسطيني) أوقف في محلّة البدّاوي، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إشكال وإطلاق نار
- ي. ح. (من مواليد عام 2000، مكتوم القيد) أوقف في محلّة ساحة النور على متن دراجة آلية لون أزرق من دون لوحات، تم ضبطها. كذلك، ضبط بحوزته كميّة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، ودفتر ورق لف، وهاتف خلوي.
- ص. م. (من مواليد عام 2001، لبناني) أوقف في محلّة باب الرمل، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار، وضُبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط وطلقتان صالحتان للاستعمال. 
- م. م. (من مواليد عام 1984، لبناني) أوقف في محلّة القبّة، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة. 
 - ف. ر. (من مواليد عام 1998، لبناني) أوقف في محلّة جبل محسن، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم اعتراض عمل دورية لقوى الأمن الداخلي، وخلاصة حكم بجرم إقلاق راحة.
- م. أ. (من مواليد عام 1968 لبناني) أوقف في محلّة جبل محسن وهو بحالة السّكر الظّاهر. 
 -ع. ص. (من مواليد عام 1985 لبناني) أوقف في محلّة جبل محسن وهو بحالة السّكر الظّاهر.
- ف. خ. (من مواليد عام 1967، لبناني) أوقف في محلّة التبّانة، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم أسلحة حربيّة، وضبط بحوزته بندقيّة حربيّة نوع كلاشينكوف مع ثمانيّة مماشط و239 طلقة صالحة للاستعمال.
 
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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