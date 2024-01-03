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لبنان

"أمطار خفيفة وضباب"... متى يستقر الطقس؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحال العامة: طقس متقلب وماطر احيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم السبت حيث يتحول تدريجيا إلى مستقر. 
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و13 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2400 متر.
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.
الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس الـ45 كلم/س شمالا، وتتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 13 درجة، في الداخل من 7 إلى 16 درجة.
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كم/س، تنشط احيانا فتقارب الـ50 كم/س.
 
-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.
 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6،43.
-ساعة غروب الشمس: 16،41.
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