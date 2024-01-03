Advertisement

لبنان

"أمل" تعليقا على اغتيال العاروري: جريمة تضاف الى سجل اسرائيل

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1148053-638398798016634595.png
Doc-P-1148053-638398798016634595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب السياسي لحركة "أمل" بيان "تعليقاً على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بإغتيال القيادي في حركة "حماس" الشيخ صالح العاروري واخوانه"، وجاء فيه:
"هو الإجرام والهمجية يعكسان عمق المأزق والهزيمة التي تتخبط بها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في الكيان الاسرائيلي بفعل سواعد المقاومين في قطاع غزة والذي تحول بكل تفاصيله وجغرافيته أرضاً تبتلع محتليها، وعلى لسان إنسانه نساء واطفالاً وشيوخاً إرادة لا تنكسر أمام آلة الإبادة والقتل الإسرائيليين.
Advertisement
إن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني مساء أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت هي عدوان على لبنان وعلى سيادته، وهي ايضاً جريمة تضاف الى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم  والمجازر المتواصلة منذ نشأة الكيان وصولاً الى ما يحصل في كل لحظة في غزة والضفة الغربية وإستباحة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الاقصى وبيت لحم.
ان ما ارتكبته إسرائيل من عدوان آثم وجبان نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحرك على وجه السرعة للجم وكبح جماح العدوانية الإسرائيلية قبل فوات الآوان".
وختم  البيان: "لشهداء فلسطين، هو قدر المقاومين السالكين درب فلسطين وتحرير مقدساتها ...إحدى الحسنيين إما نصر إو إستشهاد،  الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه هم من اولئك الذين عملوا وما بدلوا فحازوا الشهادة والنصر. أحر التهاني والتبريك للمقاومة الفلسطينية هذه الثلة من المقاومين على طريق التحرير والإنتصار. وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام موسى الصدر ورفيقيه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2024-01-03
05:59 | 2024-01-03
05:44 | 2024-01-03
05:38 | 2024-01-03
05:36 | 2024-01-03
05:35 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24