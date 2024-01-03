تصاريح متضاربة.. هل كانت أميركا على علم بتنفيذ عملية اغتيال العاروري؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنّ استهداف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في بيروت، أمس الثلاثاء، يمثل العملية الأولى من سلسلة عمليات ستنفذها إسرائيل ضد قادة حماس.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما إن "إسرائيل هي المسؤولة عن عملية اغتيال العاروري".

في المقابل، قال موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يسمهما، إنّ "إسرائيل تقف وراء عمليات الإغتيال"، موضحاً أن "إسرائيل لم تبلغ واشنطن مسبقاً بنيتها اغتيال العاروري".

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل أبلغت الرئيس الأميركي جو بايدن وقت تنفيذ العملية".



