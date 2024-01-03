كما في لبنان كذلك في بريطانيا.. شاهدوا ماذا حصل في الجو!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق لحظة مُرعبة في بريطانيا، حيث علِق ركاب "لعبة هوائية" في الجو بسبب عطلٍ مفاجئ.

وذكرت وسائل إعلامٍ بريطانية أنّ هذه الحادثة وقعت في مركز "وينتر وندرلاند" الترفيهي بالعاصمة لندن يوم 30 كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن الركاب الذين واجهوا الحادثة، ظلوا عالقين في الهواء مُدّة 35 دقيقة.

من ناحيتهم، قالَ المسؤولون في "وينتر وندرلاند" إنّ الحادثة استمرّت فقط لمدة 8 دقائق، وما حصل كان ناجماً عن إنقطاع للتيار الكهربائي.

وأوضح المسؤولون أنّه تمّ التعامل مع المشكلة بسرعة من قبل المعنيين في المركز الترفيهي، وتمّت مرافقة الركاب بأمان وبالتالي إعادتهم سالمين إلى الأرض.

وفي تصريحٍ له، قال متحدثٌ باسم "وينتر وندرلاند": " سلامة زوارنا هي أولويتنا القصوى وجميع رحلاتنا تخضع لفحوصات سلامة صارمة ومنتظمة من قبل الموظفين ذوي الخبرة".

اللافت أن هذا الفيديو جرى تداولهُ في لبنان أيضاً، حيث قارن ناشطون ما حصل بالحادثة التي شهدتها لندن بأخرى حصلت في مدينة جونيه اللبنانية قبل أيام، حيث انقطع التيار الكهربائيّ عن "التلفريك" الكائن هناك.

وحينها، تولى فوج المجوقل في الجيش إنقاذ العالقين في "التلفريك" وإعادتهم سالمين من دون أن يُصاب أي أحد بأذى.