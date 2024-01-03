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لبنان

"مهزلة"... نقيب الصيادلة يحضّر لتحركات في كلّ اتّجاه!

Lebanon 24
03-01-2024 | 05:36
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اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، أنّ "معاشات الصيادلة الذين امضوا سنوات من التحصيل العلمي، ويتحملون مسؤوليات جساما في أماكن عملهم، ومعهم الموظفون في القطاع العام، مهزلة، وأشبه بالسخرة، وأن التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة، وتعويضات نهاية الخدمة، فيها الكثير من الظلم، لا بل احتقار للانسان".
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ودعا  في بيان "نوّاب الامّة لان يسعوا الى إنصاف هؤلاء ما ينعكس تحسّنا في الخدمات المناطة بالقطاع العام على كل الصعد"، وأكّد أنّه" يحضّر لتحرّكات في كلّ اتّجاه رفعاً للغبن".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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