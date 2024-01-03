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لبنان

انطلق من لبنان منذ أكثر من 20 يوماً... إختفاء قارب على متنه 85 شخصاً

Lebanon 24
03-01-2024 | 05:35
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أفادت معلومات صحفية، أن قاربا يقل العشرات، اختفى بعد مغادرته السواحل اللبنانية باتجاه قبرص، بعد منتصف ليل 12 كانون الاول الماضي.

وكشفت صحيفة "اندبندنت عربية" أنه بالتاريخ المذكور انطلقت أربعة قوارب للهجرة غير النظامية من شواطئ شمال لبنان باتجاه قبرص، وعند الظهيرة وصلت ثلاثة منها على متنها 170 راكبا، فيما لا يزال مصير القارب الرابع غامضا حتى الساعة حاملا معه 85 شخصا معظمهم من الجنسية السورية.
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ولفتت الصحيفة إلى أن حالة من القلق فرضت نفسها على الأسر السورية خوفا على مصير أبنائهم، بحيث يحمل القارب الضائع على متنه 85 راكبا يتوزعون بين 35 طفلا و50 رجلا وامرأة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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