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لبنان

لقاءات أمنية لميقاتي واجتماعٌ مع وزير الصحة.. وهذه آخر بشرى عن "أدوية السرطان"

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:49
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض صباح اليوم في السرايا لمتابعة البحث في مسألة توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. 
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وأعلن الوزير الأبيض في تصريح إثر الاجتماع أنه "تم التأكيد على المضي قدماً في الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي برعاية الرئيس ميقاتي وبالتعاون مع وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحيث يتم تأمين ألف مليار ليرة لبنانية شهرياً لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية". 
 
وقال الأبيض: "تم تجديد التأكيد اليوم على إدراج الموضوع بنداً أساسياً على جدول أعمال الجلسة الأولى المقبلة التي سيعقدها مجلس الوزراء، وبذلك يتم توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الأدوية المطلوبة".
 
وأكد وزير الصحة العامة أن الموضوع يحتل الأهمية القصوى لدى رئيس الحكومة ووزارة الصحة العامة حيث يبرز تعهد المعنيين جميعا بتأمين الدواء للمرضى وقال: "إننا نقوم بكل ما اوتينا به للحد من تفاقم معاناة أهلنا المرضى، ونسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء وكذلك لإرساء آليات على المدى المتوسط كي لا تتكرر أزمة فقدان الدواء من السوق".
 
كما أوضح الوزير الابيض أنه بحث مع الرئيس ميقاتي في مبادرات تطرحها جمعيات دولية وأهلية للتعاون في تأمين العلاج في لبنان لعدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى في غزة.
 
وأكد الوزير الابيض التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غير مسبوق يمتد إلى بلدنا لبنان ويدمر ويهدد كذلك مدننا و بلداتنا وقرانا.
 
وتابع أن البحث سيتواصل لتحديد الدور الصحي والطبي الممكن أن يقوم به لبنان من ضمن قدراته تضامنا مع الاطفال الفلسطينيين.
 
إجتماعات أمنية

وكان رئيس الحكومة إجتمع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية.

ثم اجتمع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد من مجلس القيادة، كما إجتمع مع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
 
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الإجتماع مع وزير الصحة:
 
 
 
 
الإجتماع مع قائد الجيش: 
 
 
 
الإجتماع مع عثمان ووفد قوى الأمن:
 
 
 
الإجتماع مع البيسري:
 
 
 
 
 
 
 
 
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