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لبنان

بعد اغتيال العاروري.. هذا ما قررته حركة حماس في لبنان

Lebanon 24
03-01-2024 | 05:44
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كشفت مصادر في حماس لـ"العربية"، أنّ الحركة ستتّخذ ترتيبات أمنية جديدة في لبنان، بعد اغتيال اسرائيل صالح العاروري، يوم أمس، في الضاحية الجنوبية.
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حماس

العاروري

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