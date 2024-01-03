بعد اغتيال العاروري.. هذا ما قررته حركة حماس في لبنان

كشفت مصادر في حماس لـ"العربية"، أنّ الحركة ستتّخذ ترتيبات أمنية جديدة في لبنان، بعد اغتيال اسرائيل صالح العاروري، يوم أمس، في الضاحية الجنوبية.

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