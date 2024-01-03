كلمة لنصرالله الجمعة

يتحدّث الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في الحفل التأبيني في ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب السابق محمد حسن ياغي، عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، في حسينية مقام السيدة خولة في بعلبك.

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