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لبنان

المطارنة الموارنة: نتخوّف ممّا آلَ إليه التصعيد في الجنوب

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:04
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دعا المطارنة الموارنة "النواب إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري الملزم القاضي بانتخاب رئيس للجمهورية توفيراً على البلاد مزيداً من الانهيار".
 
واستنكر المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري "ما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية على يدّ إسرائيل"، ودعوا إلى "وقف نهائي لإطلاق النار تمهيداً لبدء مفاوضات على قاعدة حلّ الدولتين".
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وتخوّف المطارنة الموارنة "ممّا آلَ إليه التصعيد في الجنوب وقد بلغ هذا التصعيد الضاحية الجنوبية بالأمس".
 
 
وقال المطارنة الموارنة: "إطّلعنا على واقع النازحين السوريين في لبنان لناحية ما تبيّن من وجود أسلحة وهو يشكل قنبلة موقوتة للأمن والسلم في لبنان ونطالب بالعمل بشكل صارم من أجل إيجاد حلّ لهذا الأمر وإراحة لبنان من هذا العبء".
 
 
 
 
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