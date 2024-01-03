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لبنان

وزير العدل بحث وسفير الجزائر في سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:24
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إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري، سفير لبنان لدى الجزائر الدكتور محمد سعد، حيث تم البحث في سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر وتعزيزها.

بعد اللقاء، أشار الوزير الخوري الى أن البحث تطرق الى " الاستعدادات الكبيرة التي أبدتها دولة الجزائر لمساعدة لبنان في المجالات كافةً"، آملاً أن "تتقدم الأمور نحو الأفضل، خصوصاً بعد أن باشرت شركة الطيران الجزائرية بتسيير رحلات بين البلدين بمعدل رحلتين في الأسبوع"، كما أكد وزير العدل أن"هناك عدداً من الاتفاقات القضائية الجاري درسها بين البلدين بانتظار الانتهاء من دراستها تمهيداً للتوقيع عليها من الجانبين".
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