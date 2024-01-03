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لبنان

"حماس" تعلن مواعيد تشييع العاروري وسائر الشهداء

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:31
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أعلن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية- حماس في لبنان عن "تشييع ودفن الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري ومعه رفاقه وإخوانه الشهداء الستة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت"، في الأوقات التالية:
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 اليوم الأربعاء
- تشييع الشهيد أحمد حمود في مخيم البرج الشمالي الساعة 3:00 عصرًا
-تشييع الشهيد محمود شاهين في تعلبايا - البقاع الساعة 3:00 عصرًا

 
يوم الخميس
- تشييع الشهيد الشيخ صالح العاروري والشهيد عزام الأقرع والشهيد محمد الريس

الانطلاق س 3:00 عصرا من مسجد الإمام علي رضي الله عنه في الطريق الجديدة - بيروت إلى مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا.

 يوم الجمعة
- تشييع الشهيد سمير فندي في مخيم الرشيدية بعد صلاة الجمعة مباشرة الساعة 12:30 ظهرًا
- تشييع الشهيد محمد بشاشة من مسجد الشهداء في مدينة صيدا بعد صلاة الجمعة مباشرة الساعة 12:30 ظهرًا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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