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لبنان

فيديو جديد للحظة اغتيال العاروري في الضاحية.. شاهدوا كيف حصل القصف!

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:35
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نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية مقطع فيديو يوثق لحظة إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بقصفٍ إسرائيلي استهدفه في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
ويُظهر الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المُراقبة، دوي انفجارٍ قويّ واندلاع نيران بعد ذلك في المبنى المستهدف.
 
 
ماذا حصل لحظة الإنفجار؟
 
 
إلى ذلك، نقلت المنصة عن شخص يقطن في مكان المنطقة المستهدفة قوله إن "الأجواء كانت هادئة جداً قبل الإنفجار وما رُصد هو صوت طائرة استطلاع إسرائيليّة"، وأضاف: "كنا نمكث في مقهى قريب من المبنى، وفجأة سمعنا انفجاراً كبيراً. خرجنا إلى الشارع فوجدنا النيران مشتعلة بالمبنى. في بادئ الأمر ظننا أنه انفجار قارورة غاز، لكن المعلومات بدأت تتوالى عن استهداف أحد القيادات الفلسطينية في لبنان وعلمنا في النهاية أن العاروري قد تم اغتياله".
 
شاهد عيان آخر يُدعى نزيه كلاكش كان يعمل داخل متجره للحلويات، قال لـ"بلينكس": "كُنا داخل متجرنا، وسمعنا صوت 3 انفجارات، بين الأول والاثنين الآخرين ثوان معدودة".

يضيف: "في بادئ الأمر ظننا أن ما حصل كان عاصفة رعدية، إلا أنّ الصوتين الأخيرين جعل الجميع يستنفر، فخرجنا ورأينا أن هناك مبنى مدمر وسيارة تحترق".

بدورها، قالت سيدة أخرى تقطن في الضاحية، طلبت حجب اسمها: "منزلنا قريب من مكان المبنى المستهدف، وسمعنا صوتاً عنيفاً. على الفور، نزلنا إلى الشارع وشاهدنا حريقاً بينما رصدنا دماراً داخل مبنى سكني. المشهد كان مرعباً، والأهالي شعروا بالذعر".
 
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