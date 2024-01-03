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لبنان

عطلة الصحافة في عيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:12
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 اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان ، انه "يصادف يوم السبت الواقع فيه 6 كانون الثاني 2024 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، وبما ان هذا اليوم هو يوم عطلة الصحافة فيتوقف العمل في الصحف يوم الاحد في 7 كانون الثاني 2024 بدلا من يوم السبت، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
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