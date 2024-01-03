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لبنان
بري بحث مع قائد الجيش في المستجدات الامنية
Lebanon 24
03-01-2024
|
07:16
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والامنية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان وأوضاع المؤسسة العسكرية.
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واستقبل رئيس المجلس النائب السابق كريم الراسي .
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