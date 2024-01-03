بري بحث مع قائد الجيش في المستجدات الامنية

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والامنية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان وأوضاع المؤسسة العسكرية.واستقبل رئيس المجلس النائب السابق كريم الراسي .