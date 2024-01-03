دريان دان العدوان الاسرائيلي واغتيال العاروري في الضاحية

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب السابق قاسم عبد العزيز الذي تناقش معه في الأوضاع العامة وما يجري في غزة من جرائم و مجازر وإبادة جماعية وتنكيل بالأطفال والنساء والشيوخ، ودان العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت الذي استهدف القيادي في حركة "حماس" الشهيد صالح العاروري.واستقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو الذي اكد " أهمية التعاون مع دار الفتوى لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين"، ودان العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستهداف القيادي في حركة حماس صالح العاروري، وشدد على "تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية لمواجهة التحديات التي يواجها لبنان من العدو الإسرائيلي".والتقى الشيخ عزام ميستو شيخ الطرق الصوفية في اوستراليا إمام مسجد الرحمة في سيدني ، بحضور الدكتور الشيخ عبد الرحمن الرفاعي، واطلع المفتي دريان على أوضاع الجالية الإسلامية في سيدني.