شهيدان جديدان في جنوب لبنان... استهدفتهما طائرة إسرائيليّة

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد ع. ج، من منطقة دير الزهراني، وم.ه.ع من الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أُصيبا بغارة إسرائيليّة يوم أمس، بين منطقتيّ يارون ومارون الراس.