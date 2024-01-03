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لبنان

شهيدان جديدان في جنوب لبنان... استهدفتهما طائرة إسرائيليّة

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد ع. ج، من منطقة دير الزهراني، وم.ه.ع من الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أُصيبا بغارة إسرائيليّة يوم أمس، بين منطقتيّ يارون ومارون الراس. 
 
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