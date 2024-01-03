توقيف لبنانيين في الأرجنتين... التهمة الموجّهة إليهما خطيرة هذا ما كانا يُخطّطان له

أعلنت قوات الأمن الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 5 أشخاص في العاصمة بوينس أيرس، عُلم أنّ 3 منهم يحملون الجنسيّة السوريّة، و2 يحملون الجنسيّة اللبنانيّة.

وقد اشتبهت قوات الأمن الأرجنتينية بتخطيطهم لتنفيذ "هجوم عدائي"، وفقا لما ورد في بيان أصدرته.

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وقالت إن السوريين الثلاثة وصلوا بشكل منفصل إلى البلاد، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم عدائي، وإن أحدهم كان بحوزته جواز سفر فنزويلي وكولومبي.



وتبيّن من تحقيق أولي معهم، أنهم كانوا سيقومون "بتسليم طرد مشبوه وزنه 35 كيلوغراما، ومصدره اليمن إلى حيث يقيم مشتبه به في أحد الفنادق". (العربية)