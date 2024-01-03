Advertisement

لبنان

توقيف لبنانيين في الأرجنتين... التهمة الموجّهة إليهما خطيرة هذا ما كانا يُخطّطان له

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1148128-638398894856031485.jpg
Doc-P-1148128-638398894856031485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قوات الأمن الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 5 أشخاص في العاصمة بوينس أيرس، عُلم أنّ 3 منهم يحملون الجنسيّة السوريّة، و2 يحملون الجنسيّة اللبنانيّة.
 
وقد اشتبهت قوات الأمن الأرجنتينية بتخطيطهم لتنفيذ "هجوم عدائي"، وفقا لما ورد في بيان أصدرته.
Advertisement
 
وقالت إن السوريين الثلاثة وصلوا بشكل منفصل إلى البلاد، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم عدائي، وإن أحدهم كان بحوزته جواز سفر فنزويلي وكولومبي.

وتبيّن من تحقيق أولي معهم، أنهم كانوا سيقومون "بتسليم طرد مشبوه وزنه 35 كيلوغراما، ومصدره اليمن إلى حيث يقيم مشتبه به في أحد الفنادق". (العربية)
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2024-01-03
11:09 | 2024-01-03
10:43 | 2024-01-03
10:36 | 2024-01-03
10:30 | 2024-01-03
10:23 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24