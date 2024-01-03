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لبنان

نفّذها أحد السوريين.. قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة مروّعة هكذا قتل مواطناً لبنانيّاً

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:32
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامـّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 16-12-2023، عُثِرَ على المواطن ص. ن. (من مواليد عام 1977)، في داخل منزله الكائن في محلّة نسيم البحر - عرمون، جثّة هامدة مضرّجة بالدماء، بسبب عدّة طعنات في العنق.
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بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، التي قامت بها عناصر فصيلة عرمون، تمكّنت، في خلال فترة زمنيّة قصيرة، من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى:

ب. ع. (من مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة)
من خلال التّحريّات والرّصد والتّعقّب، تمكّنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بتاريخ 19-12-2023، بعد أن عملت على استدراجه وسوقه إلى مركز الفصيلة، حيث اعترف بجريمته، وأنّه قتل المغدور نتيجة خلافات شخصيّة ومادّيّة.

أودع الموقوف القضاء المختص، عملاً بإشارته.
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