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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع ضاهر

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:45
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب ميشال ضاهر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
 
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كما استقبل رئيس دير المخلص المونسنيور طوني ديب مع وفد مرافق، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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قائد

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