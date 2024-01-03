المكاري: الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحييد بلدنا عن الحرب

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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، وعقد لقاء بينهما استمر قرابة الساعة.إثر اللقاء، قال الوزير المكاري: "زيارتنا اليوم لسيادة المطران عوده هي للمعايدة أولاً، وفي هذا الظرف غير العادي وغير الطبيعي الذي يمر به الوطن، سيادته موجود على الساحة الروحية والسياسية والبيروتية والوطنية، والنقاش معه دائما يطول، وقد بحثنا في مواضيع كثيرة".وأضاف: "لا شك أن بلدنا يمر في ظروف شديدة الصعوبة، وعلينا نحن اللبنانيين أن نكون موحدين، لأن الحرب في فلسطين المحتلة تضر بلبنان وأهله واقتصاده، والحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحييد بلدنا عن الحرب، ولو أن جزءا منه في حالة الحرب".وتابع: "نأمل أن يحصل عمل جدي لانتخاب رئيس للجمهورية حتى تعود الدولة وينتظم عمل مؤسساتها بشكل طبيعي لنستطيع الصمود في ظل الظروف الصعبة التي تواجهنا".وردّاً على سؤال، قال المكاري: "نحن في الحرب، وموضوع الاغتيال هو في طبيعة الاسرائيليين، وقد رأينا اغتيالاتهم في تونس ودبي وبيروت ونراها في كل مكان، ونتوقع كل شيء، آملين وعاملين أن لا تمتد هذه الحرب بشكل أعنف على المناطق اللبنانية الاخرى في لبنان".