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لبنان

عملية دهم لـ"المخابرات" في بعلبك.. وتوقيف هؤلاء

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:20
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تمكنت قوة من مخابرات الجيش من توقيف كلا من: "ع. ح. م"، "ع. م. م"، "م. ع. م" و "م. ع. م" خلال عملية دهم في بلدة الطيبة- قضاء بعلبك.

وهم مطلوبون بتهمة إطلاق النار وتجارة المخدرات، واقتادتهم إلى أحد المراكز الامنية لاستكمال التحقيقات.
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المخابرات

بعلبك

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