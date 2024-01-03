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لبنان

خبر عاجل من جنوب لبنان... قصف يطال أحد المنازل ومعلومات عن إستشهاد 3 أشخاص

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة الإسرائيليّة، التي استهدفت منزلاً، عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مركبا، في جنوب لبنان.
 
 
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