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لبنان

عدد الغارات كبير... منطقة جنوبيّة تتعرّض لقصف عنيف

Lebanon 24
03-01-2024 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض منطقة اللبونة في جنوب لبنان، لـ11 غارة إسرائيليّة.
 
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