اللواء عثمان استقبل وفدا من رابطة قدامى القوى المسلّحة اللبنانية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وفداً من رابطة قدامى القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر.

وتمّ في الزيارة التّداول في شؤون العسكريين المتقاعدين وسبل التّعاون بين الرابطة وقوى الأمن.