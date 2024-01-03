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لبنان

الخارجية أدانت الاعتداء على كرمان الإيرانية

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:30
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الإعتداء الذي وقع في مدينة كرمان الايرانية الذي ذهب ضحيته العشرات من المدنيين، وتحذر من خطورة هذا العمل الاجرامي وإمكانية زعزعته للأمن الاقليمي. 

كما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة للحكومة والشعب الايرانيين ولعائلات الضحايا وأملت الشفاء العاجل للجرحى.
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