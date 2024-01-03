في هذه البلدة ببعلبك... مجهولون اطلقوا النار على شاب

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مرسيدس، على إطلاق النار في بلدة مقنة باتجاه الشاب ه. م. ح. م.



وتم نقله إلى "مستشفى دار الحكمة" في محلة التل الأبيض ببعلبك، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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