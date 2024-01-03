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لبنان

في هذه البلدة ببعلبك... مجهولون اطلقوا النار على شاب

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:36
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أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مرسيدس، على إطلاق النار في بلدة مقنة باتجاه الشاب ه. م. ح. م.

 وتم نقله إلى "مستشفى دار الحكمة" في محلة التل الأبيض ببعلبك، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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