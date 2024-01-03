مصدر أمني يكشف: هكذا تمّ إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية

كشف مصدر أمني لبنانيّ لـ"فرانس برس"، إنّ "استهداف المسؤول في حركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمّ عبر صواريخ مُوجّهة من طائرة حربيّة إسرائيليّة".