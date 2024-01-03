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لبنان

مصدر أمني يكشف: هكذا تمّ إغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:43
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كشف مصدر أمني لبنانيّ لـ"فرانس برس"، إنّ "استهداف المسؤول في حركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمّ عبر صواريخ مُوجّهة من طائرة حربيّة إسرائيليّة".
 
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