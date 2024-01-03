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لبنان

عملية لـ"حزب الله" قبل قليل.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 11:09
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيليّ خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.
 
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ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.25 مساءً، وقد تمت إصابة التجمع بشكلٍ مُباشر.
 
 
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