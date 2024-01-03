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لبنان

"لجنة المال" أقرّت موازنات المالية والاتصالات والصناعة

Lebanon 24
03-01-2024 | 11:21
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أقرت لجنة المال، مساء اليوم الأربعاء، موازنات وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للاغاثة.
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