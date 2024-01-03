"لجنة المال" أقرّت موازنات المالية والاتصالات والصناعة

أقرت لجنة المال، مساء اليوم الأربعاء، موازنات وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للاغاثة.

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