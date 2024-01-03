بعد إنفجار الضاحية.. هذا ما فعله لبنان "دبلوماسياً"



Advertisement بناءً لتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، أجرى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك والقائمي بأعمال سفارتي لبنان في واشنطن وباريس إتصالات دبلوماسية في دول اعتمادهم للتعبير عن احتجاج لبنان الشديد على العدوان الاسرائيلي على حيّ سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، ولحثّ الأطراف المعنية على ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المستمرة والمتصاعدة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.

وتمّ التشديد على الجهود اللبنانية الرامية لتجنّب اتّساع الحرب في المنطقة، خصوصاً أنّ لبنان يعوّل على دور أصدقاء لبنان ومنهم الدول المذكورة أعلاه، من أجل مساندة لبنان في مسعاه لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بإدانة الجرائم الاسرائيلية.