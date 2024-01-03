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لبنان

للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير

Lebanon 24
03-01-2024 | 11:45
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 ذكرت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، "المواطنين أصحاب العلاقة الراغبين في إتمام المعاملات المرتبطة بالسيارات السياحية والدراجات الآلية في المركز الرئيسي في الدكوانة، والذين تعذر عليهم أخذ موعد مسبق على المنصة الإلكترونية إمكانية الحضور غدا في 41/2024 شخصياً بالذات، من دون وكالات، إلى المصلحة، ومن دون الحاجة إلى موعد مسبق لهذه الغاية".
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