17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين في إسرائيل لمنع حدوث حربٍ مع لبنان.. و "حزب الله" يُكثف عملياته
Lebanon 24
03-01-2024
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر لها أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين يزور إسرائيل هذا الأسبوع سعياً لتجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان
وتأتي هذا الأنباء بعد إغتيال إسرائيل، أمس الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وحالياً، يواصل "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل عند الحدود الجنوبية، وقد أعلن، مساء اليوم، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيليّ خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات دقيقة.
Advertisement
المصدر: arabnn - تويتر - رصد "لبنان 24"
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تره منذ سنوات.. نادين الراسي تلتقي بابنها مارسيل شاهدوا وسامته (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. نادين الراسي تلتقي بابنها مارسيل شاهدوا وسامته (صورة)
01:49 | 2024-01-03
03/01/2024 01:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف أحد العملاء في موقع الإنفجار في الضاحيّة الجنوبيّة؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف أحد العملاء في موقع الإنفجار في الضاحيّة الجنوبيّة؟
16:07 | 2024-01-02
02/01/2024 04:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كان خطيب إحدى نجمات ستار أكاديمي.. تعرفوا إلى حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد (صورة)
Lebanon 24
كان خطيب إحدى نجمات ستار أكاديمي.. تعرفوا إلى حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد (صورة)
02:45 | 2024-01-03
03/01/2024 02:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تضرب في قلب الضاحية: أبعد من عملية إغتيال العاروري
Lebanon 24
إسرائيل تضرب في قلب الضاحية: أبعد من عملية إغتيال العاروري
03:00 | 2024-01-03
03/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد للحظة اغتيال العاروري في الضاحية.. شاهدوا كيف حصل القصف!
Lebanon 24
فيديو جديد للحظة اغتيال العاروري في الضاحية.. شاهدوا كيف حصل القصف!
06:35 | 2024-01-03
03/01/2024 06:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:02 | 2024-01-03
إعتداءٌ جديد.. هذه آخر خطوة إسرائيليّة ضد جنوب لبنان!
14:00 | 2024-01-03
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
13:57 | 2024-01-03
مبادرة من هذه الدولة لدعم الطبابة العسكرية.. ورزمة من المساعدات لكن بشرط !
13:20 | 2024-01-03
تزامناً مع كلمة نصرالله.. إليكم ما حصل في الجنوب مساء اليوم
13:19 | 2024-01-03
رسالة تحذيرية في لبنان.. دولتان تطلقان نداءً عاجلاً وهذا ما تمّ إعلانه!
12:00 | 2024-01-03
تحذيرٌ من هجوم لـ"حزب الله" ينطلق من دولة عربيّة.. تقريرٌ إسرائيلي يُعلن!
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
03/01/2024 21:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
03/01/2024 21:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
03/01/2024 21:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24