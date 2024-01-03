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لبنان

هوكشتاين في إسرائيل لمنع حدوث حربٍ مع لبنان.. و "حزب الله" يُكثف عملياته

Lebanon 24
03-01-2024 | 11:48
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر لها أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين يزور إسرائيل هذا الأسبوع سعياً لتجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان

وتأتي هذا الأنباء بعد إغتيال إسرائيل، أمس الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بواسطة طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وحالياً، يواصل "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل عند الحدود الجنوبية، وقد أعلن، مساء اليوم، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيليّ خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات دقيقة.
 
 
 
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المصدر: arabnn - تويتر - رصد "لبنان 24"

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