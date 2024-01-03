Advertisement

لبنان

تزامناً مع كلمة نصرالله.. إليكم ما حصل في الجنوب مساء اليوم

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1148282-638399102690282843.jpg
Doc-P-1148282-638399102690282843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستهداف حامية ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.
 
Advertisement
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ6 مساءً، موضحاً أن الحامية التي تم استهدافها كانت شهدت فرار جنود العدو الإسرائيلي منها.
 
يُشار إلى أن تلك العملية جاءت تزامناً مع خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء اليوم، إذ تحدث عن جبهة الجنوب وقال: "نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك ندفع ثمناً غالياً من أرواح شبابنا، ولكن في حال شن العدو حرباً على لبنان سيكون قتالنا من دون سقوف وحدود وقواعد وضوابط، ومن يفكر في الحرب معنا سيندمُ لأن المعركة ستكون مكلفة جداً". 

وتابع: "نحنُ الآن نداري المصلحة اللبنانية في حربنا عند الجبهة في الجنوب وإن شنت إسرائيل الحرب علينا فإن المصلحة الوطنية تقتضي بالمضي بالمواجهة حتى النهاية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-03
16:57 | 2024-01-03
16:41 | 2024-01-03
16:27 | 2024-01-03
16:06 | 2024-01-03
16:00 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24