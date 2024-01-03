تزامناً مع كلمة نصرالله.. إليكم ما حصل في الجنوب مساء اليوم

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستهداف حامية ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.

Advertisement

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ6 مساءً، موضحاً أن الحامية التي تم استهدافها كانت شهدت فرار جنود العدو الإسرائيلي منها.

يُشار إلى أن تلك العملية جاءت تزامناً مع خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء اليوم، إذ تحدث عن جبهة الجنوب وقال: "نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك ندفع ثمناً غالياً من أرواح شبابنا، ولكن في حال شن العدو حرباً على لبنان سيكون قتالنا من دون سقوف وحدود وقواعد وضوابط، ومن يفكر في الحرب معنا سيندمُ لأن المعركة ستكون مكلفة جداً".