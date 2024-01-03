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لبنان

رسالة تحذيرية في لبنان.. دولتان تطلقان نداءً عاجلاً وهذا ما تمّ إعلانه!

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:19
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دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، رعاياها في لبنان إلى مغادرته بـ"أسرع وسيلة ممكنة وعلى وجه السرعة"، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".
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وحذرت الوزارة من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس بعد عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، أمس الثلاثاء، في بيروت.
كذلك، قالت الوزارة إنه "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصاً بعد اغتيال الغاروري، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولاً إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت".

وشددت على أن "الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية"، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرة لبنان خلال وقت سريع". 
من جهتها، وجّهت السلطات الكندية رسالة إلى الكنديين في لبنان تحذرهم فيها من خطورة الوضع، وقالت: "لا يزال الوضع في لبنان متقلباً ولا يمكن التنبؤ به بسبب الاشتباكات العنيفة على طول الحدود مع إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقذائف يومياً وكذلك الغارات الجوية".
وأضافت: "في 2 كانون الثاني 2024، وقعت انفجارات ناجمة عن هجمات بطائرات بدون طيار في منطقة الضاحية ببيروت، مما أدى إلى سقوط ضحايا، ويبدو أن الهجمات مرتبطة بالصراع الدائر في المنطقة ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية في لبنان".
وأكملت: "قد تكون سلامتك وأمنك في خطر. إذا كنت تنوي السفر إلى لبنان على الرغم من التحذير، فيجب عليك استشارة السلطات المحلية و/أو الشركاء المحليين ذوي الخبرة، وتخطيط طريق آمن، ومراقبة الوضع الأمني في المكان الذي تسافر إليه. قد تتطلب منك حالات الطوارئ الاحتماء في مكانك وتزويدك بإمدادات قوية من الطعام والماء والأدوية. منذ تشرين الأول 2023، نصحت الحكومة الكندية الكنديين بمغادرة لبنان بينما تظل الخيارات التجارية متاحة".
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