مبادرة من هذه الدولة لدعم الطبابة العسكرية.. ورزمة من المساعدات لكن بشرط !

أفادت مصادر لقناة الجديد عن وجود مبادرات فرنسية من أجل دعم الطبابة العسكرية لتمويلها وتحديثها عبر معدات جديدة.

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وذكرت معلومات للجديد أن المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي تدرس في أروقتها رزمة من المساعدات ستقدمها الى الحكومة اللبنانية في حال إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الفترة المقبلة.المصدر: قناة الجديد