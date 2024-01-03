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لبنان

مبادرة من هذه الدولة لدعم الطبابة العسكرية.. ورزمة من المساعدات لكن بشرط !

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:57
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أفادت مصادر لقناة الجديد عن وجود مبادرات فرنسية من أجل دعم الطبابة العسكرية لتمويلها وتحديثها عبر معدات جديدة.
وذكرت معلومات للجديد أن المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي تدرس في أروقتها رزمة من المساعدات ستقدمها الى الحكومة اللبنانية في حال إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الفترة المقبلة.
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المصدر: قناة الجديد
المصدر: موقع قناة الجديد
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