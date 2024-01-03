Advertisement

لبنان

من زار حدود لبنان اليوم؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1148304-638399146672784154.jpeg
Doc-P-1148304-638399146672784154.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي زار الحدود الشمالية مع لبنان وأجرى تقييماً للوضع هناك.
 
 
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن هاليفي قوله إن "إسرائيل في حالة إستعداد قوية للغاية في الشمال، وهناك قدر كبير من المعرفة بما يحصل وهناك قدرات جيدة وروح عالية"، وأضاف: "نحن مستعدون بشكل جيد للغاية في جميع القطاعات، ونركز حالياً على قتال حماس. لقد بدأت هذه الحرب في مرحلة صعبة، لكنها تخلق أيضًا فرصة لتغيير الوضع بطريقة مهمة جداً".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-03
16:57 | 2024-01-03
16:41 | 2024-01-03
16:27 | 2024-01-03
16:06 | 2024-01-03
16:00 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24