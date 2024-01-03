من زار حدود لبنان اليوم؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي زار الحدود الشمالية مع لبنان وأجرى تقييماً للوضع هناك.

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