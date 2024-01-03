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لبنان

صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:41
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أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات وهمية فوق العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأربعاء.

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وذكر شهود عيان أنّ صوت الغارات كان قوياً جداً وقد ترددت أصداؤه في مختلف أنحاء العاصمة. 
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