صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!

أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات وهمية فوق العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأربعاء.



Advertisement وذكر شهود عيان أنّ صوت الغارات كان قوياً جداً وقد ترددت أصداؤه في مختلف أنحاء العاصمة. وذكر شهود عيان أنّ صوت الغارات كان قوياً جداً وقد ترددت أصداؤه في مختلف أنحاء العاصمة.