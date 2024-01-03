Advertisement

لبنان

قصفٌ عنيف يطال الناقورة.. إسرائيل تستهدفُ منزلاً قرب مركز للجيش!

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1148308-638399153804154322.jpg
Doc-P-1148308-638399153804154322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادَت مندوبة "لبنان24" في الجنوب، مساء اليوم الأربعاء، بأن العدو الإسرائيليّ استهدف بلدة الناقورة - جنوب لبنان بواسطة طائرة مُسيّرة.

ولفتت المصادر إلى أن القصف طال منزلاً يبعدُ مسافة 200م عن مركزٍ للجيش، مشيرة إلى أن المبنى السكني يعود لمُواطن من آل حمزة وهو مؤلف من 3 طبقات.

وحالياً، فإن هناك معلومات متضاربة بشأن سقوط إصابات في صفوف سُكان المنزل المستهدف، فيما تحدث المصادر عن توجه فرق الإسعاف إلى المكان.
 
وبحسب المعطيات الميدانية، فإنّ القصف أدى إلى إلحاق أضرار في منازل أخرى في محيط المبنى المستهدف.
 
 
Advertisement
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-03
16:57 | 2024-01-03
16:41 | 2024-01-03
16:27 | 2024-01-03
16:06 | 2024-01-03
16:00 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24