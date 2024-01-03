قصفٌ عنيف يطال الناقورة.. إسرائيل تستهدفُ منزلاً قرب مركز للجيش!

أفادَت مندوبة "لبنان24" في الجنوب، مساء اليوم الأربعاء، بأن العدو الإسرائيليّ استهدف بلدة الناقورة - جنوب لبنان بواسطة طائرة مُسيّرة.



ولفتت المصادر إلى أن القصف طال منزلاً يبعدُ مسافة 200م عن مركزٍ للجيش، مشيرة إلى أن المبنى السكني يعود لمُواطن من آل حمزة وهو مؤلف من 3 طبقات.



وحالياً، فإن هناك معلومات متضاربة بشأن سقوط إصابات في صفوف سُكان المنزل المستهدف، فيما تحدث المصادر عن توجه فرق الإسعاف إلى المكان.

وبحسب المعطيات الميدانية، فإنّ القصف أدى إلى إلحاق أضرار في منازل أخرى في محيط المبنى المستهدف.

الغارة وسط الأحياء في الناقورة دمرت المنزل المكون من ثلاث طبقات بالكامل ومعلومات عن اصابات في صفوف المدنيين . pic.twitter.com/fltwVsJ8hx — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 3, 2024 Advertisement