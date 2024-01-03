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لبنان

من بلدة جنوبيّة.. شهيد جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:54
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نعى "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، المُجاهد محمد أكرم حمد (مهتدي)، وذلك إثر إستشهاده في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيليّ.
 
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وأشار الحزب إلى أن حمد هو من بلدة النبطية التحتا الجنوبية. 
 
 

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