نعى "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، المُجاهد محمد أكرم حمد (مهتدي)، وذلك إثر إستشهاده في جنوب لبنان ضد العدو الإسرائيليّ.

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وأشار الحزب إلى أن حمد هو من بلدة النبطية التحتا الجنوبية.