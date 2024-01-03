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لبنان
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-01-2024
|
15:15
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نفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن إستهداف إسرائيل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر وعضو مجلس علماء فلسطين الشيخ يوسف طحيبش.
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ولفتت المصادر إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة، وهي تندرجُ في إطار الشائعات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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