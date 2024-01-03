نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟

نفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن إستهداف إسرائيل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر وعضو مجلس علماء فلسطين الشيخ يوسف طحيبش.



Advertisement ولفتت المصادر إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة، وهي تندرجُ في إطار الشائعات. ولفتت المصادر إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة، وهي تندرجُ في إطار الشائعات.