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لبنان

نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2024 | 15:15
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نفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن إستهداف إسرائيل مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر وعضو مجلس علماء فلسطين الشيخ يوسف طحيبش.

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ولفتت المصادر إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة، وهي تندرجُ في إطار الشائعات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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