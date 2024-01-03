"حزب الله" استهدفه.. موقع إسرائيليّ يتعرّض للقصف!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع بركة ريشا الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 8.55 مساءً، وقد تم تحقيق إصابات مباشرة في التجمع المُستهدف.