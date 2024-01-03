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لبنان

هؤلاء لم يزوروا مكان إغتيال العاروري في الضاحية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2024 | 15:52
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إبان الإنفجار الذي هزّ الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء، لوحظَ أنّه ما من نائب تابع لـ"حزب الله" زار المكان الذي شهد على اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.
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الأمر هذا أثار جملة من التساؤلات عمّا إذا كانت تلك الخطوة مرتبطة بإجراءات أمنية أم بـ"تكتم" مقصود من قبل مسؤولي الحزب بشأن الحادثة لعدم استباق كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي أطل اليوم بمناسبة إغتيال القياديين قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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