هؤلاء لم يزوروا مكان إغتيال العاروري في الضاحية

إبان الإنفجار الذي هزّ الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء، لوحظَ أنّه ما من نائب تابع لـ"حزب الله" زار المكان الذي شهد على اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.

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