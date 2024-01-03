بعد فرارهما من السجن في بعلبك.. "المخابرات" توقف شخصين "خطيرين"!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"بتاريخ 3/1/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطنَين الفارَّين من سجن فصيلة بعلبك (ع.ه.م.) و(ع.ح.م.) المطلوبَين لارتكابهما جرائم: السلب والسرقة بقوة السلاح، التعدي على المواطنين، تجارة المخدرات، إطلاق النار.كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية المواطن (م.س) لإقدامه على سرقة قطع أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، وأعادت المسروقات إلى المطرانية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".