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لبنان

صاروخ موجّه طالهُ.. إسرائيل تقصفٌ حي الجامع في بلدة جنوبيّة!

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسيرة للعدو الإسرائيليّ نفذت قرابة العاشرة والربع من مساء اليوم، عدواناً جوياً استهدف حي الجامع في بلدة يارون - جنوب لبنان.
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ولفتت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلقَ صاروخاً موجهاً باتجاه المنطقة المستهدفة.
 
 
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