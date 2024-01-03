صاروخ موجّه طالهُ.. إسرائيل تقصفٌ حي الجامع في بلدة جنوبيّة!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسيرة للعدو الإسرائيليّ نفذت قرابة العاشرة والربع من مساء اليوم، عدواناً جوياً استهدف حي الجامع في بلدة يارون - جنوب لبنان.

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