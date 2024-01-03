Advertisement

لبنان

مسؤول أميركي يُعلن كيف تم إغتيال العاروري في بيروت

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1148353-638399231678560515.jpeg
Doc-P-1148353-638399231678560515.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول أميركي، اليوم، أنّ إسرائيل هي التي نفّذت الغارة التي أدّت إلى اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس "طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "الهجوم كان هجوماً إسرائيلياً".
Advertisement
 
وفي وقتٍ سابق، اليوم، نقلت وكالة "رويترز"، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قوله اليوم إن "الولايات المتحدة ما زالت قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل صالح العاروري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيروت".
 
وقال ميلر إنه لا يستطيع إعطاء "تقييم في شأن الجهة التي نفذت الهجوم"، واصفاً العاروري بأنه "إرهابي وحشي ويداه ملطختان بدماء المدنيين".

وفي سياق حديثه، نفى ميلر أن تكون بلاده على علم بعملية استهداف العاروري قبل حصولها، وقال: "واشنطن لم تتلق إشعاراً مسبقا بالضربة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-03
16:41 | 2024-01-03
16:27 | 2024-01-03
16:06 | 2024-01-03
16:00 | 2024-01-03
15:58 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24