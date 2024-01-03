مسؤول أميركي يُعلن كيف تم إغتيال العاروري في بيروت

أعلن مسؤول أميركي، اليوم، أنّ إسرائيل هي التي نفّذت الغارة التي أدّت إلى اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء.



وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس "طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "الهجوم كان هجوماً إسرائيلياً".

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